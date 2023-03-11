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«ПСЖ» выступил с заявлением к болельщикам команды после вылета из Лиги чемпионов

«ПСЖ» обратился к болельщикам после вылета из Лиги чемпионов от «Баварии».

«Мы хотели бы ещё раз поблагодарить вас за вашу непоколебимую и столь ценную поддержку в Мюнхене.

Семья «Пари Сен-Жермен» знает, как преодолевать трудности, знает, как восстанавливаться, знает, как оставаться единым целым, несмотря на возникающие препятствия. Вместе мы всегда сильнее.

Мы должны смотреть в будущее, держа в уме главную цель клуба: выиграть чемпионат. Завоевание 11-го титула чемпиона Франции, который станет новым рекордом, остается нашим приоритетом.

Вместе мы строим будущее клуба», – цитирует заявление парижан RMC Sport.

В 1/8 финала Лиги чемпионов клуб из Франции уступил мюнхенцам по сумме двух матчей (0:3) и выбыл из турнира.

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