«ПСЖ» выступил с заявлением к болельщикам команды после вылета из Лиги чемпионов

«ПСЖ» обратился к болельщикам после вылета из Лиги чемпионов от «Баварии».
«Мы хотели бы ещё раз поблагодарить вас за вашу непоколебимую и столь ценную поддержку в Мюнхене.
Семья «Пари Сен-Жермен» знает, как преодолевать трудности, знает, как восстанавливаться, знает, как оставаться единым целым, несмотря на возникающие препятствия. Вместе мы всегда сильнее.
Мы должны смотреть в будущее, держа в уме главную цель клуба: выиграть чемпионат. Завоевание 11-го титула чемпиона Франции, который станет новым рекордом, остается нашим приоритетом.
Вместе мы строим будущее клуба», – цитирует заявление парижан RMC Sport.
В 1/8 финала Лиги чемпионов клуб из Франции уступил мюнхенцам по сумме двух матчей (0:3) и выбыл из турнира.
Фанаты «ПСЖ» посвятили Мбаппе песню после победы над «Марселем»:
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