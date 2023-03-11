Главный тренер «Челси» Поттер оценил перспективы Михаила Мудрика в составе команды

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер заявил, что лондонский клуб верит в украинского вингера Михаила Мудрика.
«Безусловно, мы планируем давать Мудрику игровое время. Мы очень сильно верим в него.
Он приспосабливается к новой ситуации. В момент приезда у него фактически было начало предсезонки. Зайти в АПЛ с ходу непросто», – приводит слова Поттера журналист Бен Джейкобс в своём «твиттере».
Михаил Мудрик перешёл из «Шахтёра» в «Челси» за сумму около € 100 млн, из которых € 70 млн являются фиксированной частью, а € 30 млн будут выплачены в качестве бонусов.
Напомним, 8 марта завершился ответный матч в рамках Лиги чемпионов между «Челси» и дортмундской «Боруссией». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Противостояние закончилось со счётом 2:0 в пользу хозяев, тогда как в первой встрече победили дортмундцы — 1:0. По сумме двух встреч подопечные Грэма Поттера одержали победу с общим счётом 2:1 и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча:
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