Спортивный директор «Баварии»: Канселу тренируется и играет не совсем так, как мы ожидали

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич объяснил, почему португальский защитник Жоау Канселу не выходит в стартовом составе «Баварии».

«В последнее время он тренируется и играет не совсем так, как мы ожидали. Жоау станет очень важным игроком. Мы хорошо с ним общаемся. Он выдающийся игрок, который станет важным в будущем», – приводит слова Салихамиджича Goal.

Португалец в январе был арендован у «Манчестер Сити» до конца сезона с правом выкупа.

В последний раз Канселу начинал игру «Баварии» в стартовом составе 14 февраля – в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:0). С тех пор он трижды вышел на замену и один раз остался на скамейке до конца матча.

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