«Барселону» могут понизить в классе или ликвидировать, если вину по делу о судьях докажут

«Барселоне» грозит понижение в классе или ликвидация, если вину по делу о судьях докажут.
Как сообщает La Vanguardia, «Барселоне» как юридическому лицу грозит штраф, если её признают виновной в коррупции. Однако также возможны перевод в дивизион ниже и даже роспуск юридического лица.
Эксперты по юриспруденции считают, что «Барселона» в случае доказательства вины будет приговорена к штрафу, а более серьёзные последствия маловероятны.
«Барса» будет признана виновной только в том случае, если будет доказано, что выплаты Негрейре предназначались для того, чтобы обеспечить нужное клубу судейство. В ином случае дело будет закрыто.
Бартомеу и Роселю грозит тюремное заключение на срок от шести месяцев до четырех лет за коррупцию и от шести месяцев до трех лет за недобросовестное администрирование.
Напомним, сегодня прокуратура Барселоны подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Помимо «Барселоны», прокуратура обвиняет в преступлении самого Негрейру, бывших президентов сине-гранатовых Хосепа Бартомеу и Сандро Роселя, а также бывших директоров клуба Оскара Грау и Альберта Солера.
Лионель Месси прилетел в Барселону:
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