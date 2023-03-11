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«У меня было несколько рецидивов». Мик Меньян рассказал о перенесённой травме

«У меня было несколько рецидивов». Мик Меньян рассказал о перенесённой травме
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Вратарь «Милана» Мик Меньян рассказал о сложностях травмы, после которой игрок недавно восстановился и вернулся на поле.

«У меня было несколько рецидивов, но я хотел вернуться пораньше. В начале у меня не хватало терпения дождаться полного заживления голени. В конце концов я научился ждать.

Все мне помогали, и мы так долго ждали этого момента. Это было тяжело. Футболисту всегда трудно оставаться в тени», — приводит слова Меньяна Football Italia.

Вратарь пропустил 18 матчей из-за травмы голени, полученной во время выступления за сборную Франции в сентябре.

Мик Меньян перешёл в «Милан» из «Лилля» за € 15 млн в 2021 году. Его контракт с итальянским клубом истекает в июне 2026 года.

Напомним, «Милан» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, оказавшись сильнее «Тоттенхэма».

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