Бывшая девушка экс-вратаря «Барселоны» Силлессена обвинила вратаря в шантаже

Вратаря «НЕК Неймеген» Яспера Силлессена обвиняет в шантаже его бывшая девушка Мария Моран. Незадолго до чемпионата мира в Катаре выяснилось, что у Силлессена и спортивного репортёра есть дочь в Испании.
«Яспер несколько раз угрожал и шантажировал меня, даже когда я была беременна. Он меня очень пугал. Он заставил меня сделать аборт. Если бы я этого не сделала, он опубликовал бы личные фото и видео со мной. Он шантажировал меня почти ежедневно. Мне также не разрешалось общаться со СМИ», — приводит слова Моран FC Update.
Адвокат девушки ранее заявлял, что следствие возбудило различные уголовные и гражданские дела в отношении Силлессена. Обвинение состоит в том, что вратарь бросил семью и не платил алименты за дочь, которая родилась в октябре 2021 года и получила имя Каэтана. По словам адвоката, голкиперу даже возможен тюремный срок.
- 11 марта 2023
-
04:44
-
04:41
-
04:41
-
04:35
-
04:22
-
04:14
-
03:54
-
03:53
-
02:47
-
02:32
-
02:27
-
02:22
-
02:13
-
00:56
-
00:56
-
00:44
-
00:35
-
00:31
-
00:20
-
00:14
-
00:12
- 10 марта 2023
-
23:58
-
23:57
-
23:56
-
23:48
-
23:41
-
23:41
-
23:19
-
23:04
-
22:59
-
22:54
-
22:46
-
22:39
-
22:27
-
22:22