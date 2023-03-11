Масалитин: зачем было отдавать в аренды Яковлева и Гайча, если Заболотный не забивает?

Эк-игрок ЦСКА Валерий Масалитин оценил игру форварда москвичей Антона Заболотного в этом сезоне.
«Есть обстоятельства для такой результативности Антона. Стабильную и забивную игру он показывал, наверное, только в «Сочи». Не стоит ожидать от него каких-то ярких бомбардирских качеств, в этом сезоне РПЛ он вообще ещё не забивал. Впрочем, Антон недавно отличился в Кубке России. Будем надеяться, что его это встряхнет. Надежда умирает последней, как говорится.
Вопрос здесь другой. Зачем было отдавать в аренды Яковлева и Гайча, если Заболотный не забивает в РПЛ? По крайней мере Яковлев однозначно пригодился бы, если уже не брать в расчёт Адольфо. Владислав — перспективный парень, ему просто нужно было давать время, чтобы он мог играть. Он бы принёс пользу ЦСКА», — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».
Заболотный провёл 12 матчей в РПЛ и не забил ни одного мяча.
В начале января «Пари НН» арендовал с правом выкупа форварда ЦСКА Владислава Яковлева. 21-летний Яковлев является воспитанником академии ЦСКА. Аргентинец Адольфо Гайч минувшей зимой перешёл на правах аренды в «Верону».
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