Сычёв назвал российского нападающего, который импонирует ему больше всего
Поделиться
Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался о перспективах форварда Константина Тюкавина из «Динамо».
«Соболев — сам себе хозяин. Из российских нападающих мне сейчас нравится Костя Тюкавин. Это наше будущее.
У Кости сейчас сложная ситуация в «Динамо». Сидит под Смоловым. Для молодого игрока это тоже опыт, конкуренция. Если он будет пахать, будет выходить в стартовом составе. Полезно конкурировать с мастером», — приводит слова Сычёва Sport24.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Тюкавин провёл за бело-голубых 17 встреч, в которых забил шесть голов и стал автором одной результативной передачи. Ещё три гола форвард записал на свой счёт в Кубке России.
Легендарная трепаловка у стадиона «Динамо»:
Комментарии
- 11 марта 2023
-
04:44
-
04:41
-
04:41
-
04:35
-
04:22
-
04:14
-
03:54
-
03:53
-
02:47
-
02:32
-
02:27
-
02:22
-
02:13
-
00:56
-
00:56
-
00:44
-
00:35
-
00:31
-
00:20
-
00:14
-
00:12
- 10 марта 2023
-
23:58
-
23:57
-
23:56
-
23:48
-
23:41
-
23:41
-
23:19
-
23:04
-
22:59
-
22:54
-
22:46
-
22:39
-
22:27
-
22:22
Партнерский контент