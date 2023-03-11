Сычёв назвал российского нападающего, который импонирует ему больше всего

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался о перспективах форварда Константина Тюкавина из «Динамо».

«Соболев — сам себе хозяин. Из российских нападающих мне сейчас нравится Костя Тюкавин. Это наше будущее.

У Кости сейчас сложная ситуация в «Динамо». Сидит под Смоловым. Для молодого игрока это тоже опыт, конкуренция. Если он будет пахать, будет выходить в стартовом составе. Полезно конкурировать с мастером», — приводит слова Сычёва Sport24.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Тюкавин провёл за бело-голубых 17 встреч, в которых забил шесть голов и стал автором одной результативной передачи. Ещё три гола форвард записал на свой счёт в Кубке России.

Легендарная трепаловка у стадиона «Динамо»: