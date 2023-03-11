Сычёв объяснил, почему изменил свою позицию по переходу российского футбола в Азию

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв рассказал о своей позиции насчёт перехода российского футбола под эгиду Азиатской конфедерации.

«Мнение за переход РФС в Азиатскую конфедерацию было высказано на эмоциях, без анализа ситуации. Доводы тогда были только в том, что нам нужно играть и соревноваться. Но проанализировав все плюсы и минусы, могу сказать: переход в АФК — не очень хороший вариант. Наши игроки смогут расти, только если будут соревноваться на европейском уровне. Так что сейчас нужно оставаться в Европе и ждать», — приводит слова Сычёва Sport24.

Напомним, сборная России по футболу и российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением европейской (УЕФА) и международной (ФИФА) федераций футбола.