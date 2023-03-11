Сычев: грустно, что в «Зените» почти нет воспитанников. Выбор делают в пользу иностранцев

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв поделился мнением о молодых футболистах санкт-петербургского «Зенита» в контексте их редкого выступления в основном составе клуба.

«Грустно. Интересно, почему они делают выбор в пользу иностранцев, учитывая, что у них очень приличная академия. Из неё выходят талантливые футболисты, но в главной команде они не светятся», — приводит слова Сычёва Sport24.

Напомним, после 18-ти туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата, имея в своём активе 45 очков. Идущий на втором месте «Спартак» набрал 37 очков.

В рамках 19-го тура РПЛ «Зенит» у себя на поле примет «Химки». Матч состоится завтра, 13 марта. Начало — в 14:00 мск.