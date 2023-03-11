Дешам рассказал свою версию ухода Бензема из сборной Франции перед началом чемпионата мира

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам впервые рассказал свою версию того, почему нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема покинул расположение национальной команды перед самым стартом чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Я потерял очередного очень важного игрока. Я должен рассказать об этом. Карим расстроен, потому что этот чемпионат мира много значил для него. Он сказал мне, что он мёртв. Диагноз, поставленный нашим врачом совпадал с тем, что ему поставили в Мадриде. В лучшем случае он мог вернуться к тренировкам не ранее 10 декабря. Он написал в социальных сетях, что разочарован тем, что ему пришлось смириться с уходом, оправдывая это заботой о команде. Мы пробыли вместе с ним минут двадцать. Когда я уходил от него, я сказал: «Карим, не торопись». Когда я проснулся, он уже уехал. Это его решение, я его понимаю и уважаю. Он подтвердил мне своё решение завершить международную карьеру. Не спрашивайте меня почему. Рассказывать или нет о причинах — его право», — приводит слова Дешама Le Parisien.

Напомним, Бензема был включён в заявку сборной Франции на чемпионат мира 2022 года, но покинул расположение команды перед самым стартом турнира. Официальная версия — травма. Сам футболист объяснял свой уход тем, что решил уступить место тому, кто больше поможет национальной команде. По слухам, между Дешамом и Бензема возник конфликт. Сам форвард «Реала» отписался в социальных сетях от большинства партнёров по сборной Франции.

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