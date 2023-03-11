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Дешам рассказал свою версию ухода Бензема из сборной Франции перед началом чемпионата мира

Дешам рассказал свою версию ухода Бензема из сборной Франции перед началом чемпионата мира
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам впервые рассказал свою версию того, почему нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема покинул расположение национальной команды перед самым стартом чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Я потерял очередного очень важного игрока. Я должен рассказать об этом. Карим расстроен, потому что этот чемпионат мира много значил для него. Он сказал мне, что он мёртв. Диагноз, поставленный нашим врачом совпадал с тем, что ему поставили в Мадриде. В лучшем случае он мог вернуться к тренировкам не ранее 10 декабря. Он написал в социальных сетях, что разочарован тем, что ему пришлось смириться с уходом, оправдывая это заботой о команде. Мы пробыли вместе с ним минут двадцать. Когда я уходил от него, я сказал: «Карим, не торопись». Когда я проснулся, он уже уехал. Это его решение, я его понимаю и уважаю. Он подтвердил мне своё решение завершить международную карьеру. Не спрашивайте меня почему. Рассказывать или нет о причинах — его право», — приводит слова Дешама Le Parisien.

Напомним, Бензема был включён в заявку сборной Франции на чемпионат мира 2022 года, но покинул расположение команды перед самым стартом турнира. Официальная версия — травма. Сам футболист объяснял свой уход тем, что решил уступить место тому, кто больше поможет национальной команде. По слухам, между Дешамом и Бензема возник конфликт. Сам форвард «Реала» отписался в социальных сетях от большинства партнёров по сборной Франции.

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