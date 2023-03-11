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Арбитр Чебан рассказал, влиял ли отец на его карьеру

Арбитр Чебан рассказал, влиял ли отец на его карьеру
Сергей Чебан-старший
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Российский арбитр Сергей Чебан высказал мнение, как на жизнь влияет то, что его отец является исполнительным директором Российской Премьер-Лиги.

«Говорят, это упрощает её. Я, правда, все ещё ищу, где это упрощает (смеётся). Но за столько лет уже абстрагируешься от этого. Максимум, что бывает, когда приезжаешь на игру, можешь услышать: «Передай привет папе». Не более. О какой-то связи говорить не приходится. У меня папа — мудрый человек. Все знают его репутацию. Он держится от моей карьеры на дистанции, чтобы ей не навредить, чтобы никто не сказал, что существует какая-то протекция.

Отец как-то помогал? У меня путь длинный. Я бы очень хотел, чтобы мне помогли (смеётся). Два года в молодёжном первенстве, три сезона в ПФЛ, пять — в ФНЛ. Думаю, что есть люди, кто шёл дольше, но есть и те, у кого он короче. На самом деле судил бы лучше, был бы в Премьер-Лиге раньше», — приводит слова Чебана «РБ Спорт».

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