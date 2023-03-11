Главный тренер «Челси» прокомментировал ситуацию с контрактом Мэйсона Маунта

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер прокомментировал ситуацию с продлением контракта полузащитника «аристократов» Мэйсона Маунта.
«Я не наивный человек и понимаю, на сколько это важный контракт для него. В таких ситуациях необходимо принимать правильные решения для себя и своей семьи, и важно, чтобы он принял своё, основываясь на этом. Это дело Мэйсона и клуба. Я много раз разговаривал с ним об этой ситуации, о жизни и футболе. Он фантастический человек, иногда случаются такие сложные ситуации. Будет лучше, если я буду меньше говорить на эту тему, и клуб с Мэйсоном сами решат, что правильно», — приводит слова Поттера «твиттер» Absolute Chelsea.
По слухам, в полузащитник «Челси», чей контракт истекает в 2024 году, заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».
Игроки «Челси» выходят на разминку в подавленном состоянии
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