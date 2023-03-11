Юрий Гаврилов: в «Спартаке» все горят желанием сократить отставание от «Зенита»

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о посещении тренировки красно-белых перед матчем с воронежским «Факелом» в 19-м туре РПЛ и заявил, что игроки москвичей готовы побороться с санкт-петербургским «Зенитом» за чемпионство.
«Мы с Никитой Павловичем просто приехали повидаться с ребятами перед игрой с «Факелом». Спросили у всех как дела, посмотрели какое настроение в команде. Но ничего особого мы не делали и не давали игрокам никого задания. С Симоняном мы никак не наставляли группу атаки «Спартака».
У всех футболистов настроение хорошие и все горят желанием сократить отставание от «Зенита». Настрой на борьбу за чемпионство у ребят отличный. Мы их подбодрили, сказали, что футбол командная игра и здесь работает поговорка: «Один за всех и все за одного». Если игроки будут доброжелательно друг к другу относиться и подчищать за собой ошибки, то будет все в порядке», — приводит слова Гаврилова Metaratings.
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