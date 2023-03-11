«Ему 60 лет. Как он судит?». Арбитр Чебан рассказал, как его перепутали с отцом
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Арбитр Российской Премьер-Лиги Сергей Чебан рассказал, как его перепутали с отцом. Сергей Чебан-старший является исполнительным директором Российской Премьер-Лиги.
«Я не очень популярен. Медиаслужба РФС снимала шоу, в котором нужно было прокомментировать комментарий о себе. Я удивился, что про меня вообще что-то есть.
Было жёстко? Ничего такого. Самый смешной был такой: «Я тут погуглил. Чебану Сергею 60 лет. Как он судит?» Хотя папа бы справился, он в порядке в плане физики», — приводит слова Чебана «РБ Спорт».
32-летний арбитр дебютировал в матче Российской Премьер-Лиги вчера, 10 марта. Во встрече 19-го тура чемпионата России «Сочи» принимал «Оренбург» на стадионе «Фишт». Гости одержали победу с разгромным счётом 4:0.
Новость по темеАрбитр Чебан рассказал, влиял ли отец на его карьеру
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