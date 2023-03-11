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BBС будет транслировать «Матч дня» без экспертов после отстранения Линекера

BBС будет транслировать «Матч дня» без экспертов после отстранения Линекера
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Телеканал ВВС будет транслировать главный матч дня Английской Премьер-лиги без участия экспертов после отстранения ведущего Гари Линекера.

«Мы сосредоточимся на самом матче во время трансляции в субботу вечером. Некоторые из наших экспертов заявили, что не хотят появляться в программе, пока мы пытаемся разрешить ситуацию с Гари. Мы понимаем их позицию, и мы решили, что программа будет сосредоточена на матчах без работы студии или экспертов», — сообщает ВВС.

Напомним, ранее Линекера отстранили от участия в программе Match of The Day, в которой он является ведущим, из-за критики правительства. Позднее Алан Ширер, Иан Райт и Алекс Скотт отказались участвовать в шоу из-за ситуации с Линекером. Об этом сообщили игроки на своих страницах в социальных сетях.

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