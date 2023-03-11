«Это абсолютно предварительная гипотеза». «Барселона» — об обвинениях от прокуратуры

Футбольный клуб «Барселона» сделал своё заявление в ответ на обвинения в нарушениях, опубликованных прокуратурой Испании.

«В футбольном клубе «Барселона» предвидели подобный сценарий с того момента, как в суд поступила это жалоба, и прокуратура была вынуждена прекратить расследование и открыть уголовное дело.

С другой стороны, заключение прокурора — есть не что иное, как абсолютно предварительная следственная гипотеза, а любая гипотеза должна быть или подтверждена, или отвергнута после должного судебного расследования. «Барселона» будет способствовать расследованию во всём, что потребуется.

«Барселона» повторяет, что никогда не подкупала ни одного арбитра и не пыталась повлиять на его решения», — гласит заявление «Барселоны», опубликованное Sport.es.

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