Сычёв — о решении Карпина: зачем вызывать игроков, которые не имеют перспектив в сборной?

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв оценил решение главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать в национальную команду футболистов старше 30 лет.

«Правильно ли не вызывать в сборную игроков старше 30 лет, как это делает Карпин? Это единственный вариант. Зачем вызывать игроков, которые не имеют дальнейших перспектив в сборной? Лучше пускай они занимаются восстановлением в эту паузу. За сборную сейчас должны играть те, на кого можно рассчитывать в будущем. Пусть молодые адаптируются, привыкают к требованиям. Это важно, чтобы в официальных играх они чувствовали себя в своей тарелке.

Сборная должна собираться. Там другая атмосфера. Люди набираются опыта даже просто на сборах», — приводит слова Сычёва Sport24.