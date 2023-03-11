«Это счастье!» Форвард «Оренбурга» Обухов — о первой игре после допинговой дисквалификации

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов высказался о первой игре после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. «Оренбург» разгромил «Сочи» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 4:0.

«Вышел на 15 минут. К сожалению, игра свалилась на удержание счета, было больше забросов и много борьбы. Главное, что команда выиграла, набрала важные три очка. Надеюсь, так будет и дальше.

Сын сильно переживает на стадионе. Он был до этого на двух матчах в Москве — мы проиграли «Динамо» и «Химкам». После каждого пропущенного мяча он ревел, после поражений тоже ревел. А теперь остался доволен, ходил счастливый.

Сложно ли было выходить на первый официальный матч спустя почти 10 месяцев? Не так тяжело, как казалось. Думаю, при 0:0 было бы сложнее, а при 4:0, когда результат ясен, было проще. Главное — прочувствовать игровую атмосферу, надеюсь, всё будет хорошо. Чувствовал себя спокойно, думаю, на следующий матч со «Спартаком» буду готов на 100%.

Счастлив, что всё осталось позади и теперь могу играть? Конечно! Когда ты знаешь, что всё закончилось, ты знаешь, что не нужно волноваться из‑за этой истории и ты можешь концентрироваться только на игре — это счастье», — приводит слова Обухова «Матч ТВ».