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Сергей Балахнин: никакой интриги в РПЛ нет, ещё осенью чемпион был известен

Сергей Балахнин: никакой интриги в РПЛ нет, ещё осенью чемпион был известен
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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался на тему чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит» — 45 очков. Второе место занимает московский «Спартак» (37), третье — «Ростов» (35).

«Думаю, что никакой интриги у нас нет, ещё осенью чемпион был известен. «Спартак» вроде пытается что-то сделать, но «Зенит» играет очень уверенно, он никого не подпустит к себе. Теоретически отыграть восемь очков можно, но это будет непросто. Не верю, что «Зенит» проиграет три матча, а «Спартак» играет весьма неубедительно. Интрига будет только в борьбе за тройку, пятёрку. Есть «Зенит» сейчас и все остальные», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

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