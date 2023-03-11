Ляказетт — первый игрок в истории с пятью сезонами за «Лион» с 20 и более забитыми мячами

Нападающий французского «Лиона» Александр Ляказетт оформил голевой дубль в матче 27-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (3:3), записав тем самым на свой счёт 19-й и 20-й голы за команду в текущем сезоне. Данное достижение позволило форварду в пятый раз в карьере забить 20 и более голов за «Лион» в сезоне. Французский нападающий стал первым игроком в истории с подобным достижением. Об этом сообщает «твиттер» Stats Foot.
Ляказетт забивал 22 гола в сезоне 2013/2014, 31 — в 2014/2015, 23 — в 2015/2016, 37 в 2016/2017 и 20 в текущем сезоне.
31-летний Ляказетт, являющийся воспитанником «Лиона», выступал за родную команду с 2009 по 2017 год, после чего перешёл в лондонский «Арсенал». Летом 2022 года нападающий вернулся во французский клуб на правах свободного агента.
Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами
- 11 марта 2023
-
11:35
-
11:35
-
11:20
-
11:18
-
11:07
-
11:06
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:59
-
10:45
-
10:38
-
10:28
-
10:14
-
10:11
-
10:08
-
10:03
-
10:02
-
09:57
-
09:44
-
09:38
-
09:28
-
09:23
-
09:19
-
09:16
-
09:12
-
05:29
-
04:44
-
04:41
-
04:41
-
04:35
-
04:22
-
04:14
-
03:54
-
03:53