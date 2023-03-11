Игроки АПЛ будут бойкотировать послематчевые интервью в поддержку Гари Линекера
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Ряд футболистов из разных клубов Английской Премьер-лиги готовы бойкотировать послематчевые интервью, чтобы поддержать отстранённого от работы в программе на канале ВВС Гари Линекера.
По информации ВВС, игроки обратились в Английскую ассоциацию профессиональных футболистов (PFA), чтобы предупредить о бойкоте и проявлении солидарности с Линекером. Считается, что PFA, которая ведёт переговоры с игроками и клубами по этому поводу, поддержит любых игроков, которые решат это сделать.
Напомним, ранее Линекера отстранили от участия в программе Match of The Day, в которой он является ведущим, из-за критики правительства. Позднее Алан Ширер, Иан Райт и Алекс Скотт отказались участвовать в шоу из-за ситуации с Линекером.
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