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Игроки АПЛ будут бойкотировать послематчевые интервью в поддержку Гари Линекера

Игроки АПЛ будут бойкотировать послематчевые интервью в поддержку Гари Линекера
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Ряд футболистов из разных клубов Английской Премьер-лиги готовы бойкотировать послематчевые интервью, чтобы поддержать отстранённого от работы в программе на канале ВВС Гари Линекера.

По информации ВВС, игроки обратились в Английскую ассоциацию профессиональных футболистов (PFA), чтобы предупредить о бойкоте и проявлении солидарности с Линекером. Считается, что PFA, которая ведёт переговоры с игроками и клубами по этому поводу, поддержит любых игроков, которые решат это сделать.

Напомним, ранее Линекера отстранили от участия в программе Match of The Day, в которой он является ведущим, из-за критики правительства. Позднее Алан Ширер, Иан Райт и Алекс Скотт отказались участвовать в шоу из-за ситуации с Линекером.

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