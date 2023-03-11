Зинченко — о награде игроку месяца в «Арсенале»: спасибо за то, что снова выбрали меня
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Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко прокомментировал получение второго подряд приза игроку месяца в клубе.
«Привет, друзья. Я надеюсь, вы в порядке. Спасибо за то, что снова выбрали меня лучшим игроком месяца.
Я знаю, что мои партнеры по команде собираются убить меня, потому что они думают, что за меня голосуют люди, которые не разбираются в футболе. Но давайте забудем об этом! Давайте будем идти вместе до самого конца. Вперёд, «канониры!» – сказал Зинченко в видео, опубликованном в клубном «твиттере».
В феврале Зинченко провёл пять матчей в составе «Арсенала» (все в Английской Премьер-лиге) и отметился забитым мячом в победном матче с «Астон Виллой» (4:2). Этот гол стал для него первым за лондонский клуб.
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