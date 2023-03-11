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Защитник ЦСКА Мойзес рассказал об изучении русского языка

Защитник ЦСКА Мойзес рассказал об изучении русского языка
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Бразильский защитник московского ЦСКА Мойзес рассказал об изучении русского языка.

«Партнёры удивляются, что понимаю и говорю на русском? Они преувеличивают! В основном общение происходит с помощью Макса Головлёва и Влада Кулакова. Но на сегодняшний день я чувствую себя довольно комфортно в рамках поля, разговаривая с партнёрами на базовом уровне русского, который мне удалось выучить.

Занимаюсь ли с репетитором? Нет, но Макс и Влад постоянно подучивают нас русским словам и фразам. В ежедневном режиме с помощью ребят погружаюсь в русскоязычную среду и стараюсь запоминать как можно больше», — приводит слова Мойзеса официальный сайт армейского клуба.

Мойзес в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 14 матчей и отметился одной голевой передачей. Также на счету бразильца семь матчей в Фонбет Кубке России, один гол и одна результативная передача.

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