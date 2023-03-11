Хавбек «Боруссии» Коне: «ПСЖ» — великий клуб с великими игроками. Мне приятен их интерес
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Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Каудио Коне прокомментировал интерес к нему со стороны французского «ПСЖ», заявив, что считает этот клуб великолепной возможностью для прогресс рядом с великими игроками.
«Интерес «ПСЖ»? Это доставляет удовольствие. Я парижанин. Это великий клуб, который играет в Лиге чемпионов. Клуб, в котором выступают действительно великие игроки, рядом с которыми ты можешь только прогрессировать. Посмотрим, что произойдёт, нужно оставаться профессионалом», — приводит слова Коне Telefoot.
21-летний Коне сыграл 23 матча за «Боруссию» в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей. Ранее об интересе к нему со стороны «ПСЖ» сообщили французские СМИ.
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