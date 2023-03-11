Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Урал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Боруссии» Коне: «ПСЖ» — великий клуб с великими игроками. Мне приятен их интерес

Хавбек «Боруссии» Коне: «ПСЖ» — великий клуб с великими игроками. Мне приятен их интерес
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Каудио Коне прокомментировал интерес к нему со стороны французского «ПСЖ», заявив, что считает этот клуб великолепной возможностью для прогресс рядом с великими игроками.

«Интерес «ПСЖ»? Это доставляет удовольствие. Я парижанин. Это великий клуб, который играет в Лиге чемпионов. Клуб, в котором выступают действительно великие игроки, рядом с которыми ты можешь только прогрессировать. Посмотрим, что произойдёт, нужно оставаться профессионалом», — приводит слова Коне Telefoot.

21-летний Коне сыграл 23 матча за «Боруссию» в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей. Ранее об интересе к нему со стороны «ПСЖ» сообщили французские СМИ.

Новость по теме
«ПСЖ» хочет приобрести Бернарду Силву и ещё шесть игроков ближайшим летом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023