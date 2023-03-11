«У меня один брат и пять сестёр». Защитник ЦСКА Мойзес — о семье

Защитник московского ЦСКА Мойзес рассказал о своём детстве и семье.

«Как прошло детство? Я всегда был весёлым, воспользовался беззаботным временем в полном объёме. С самого раннего детства гонял мяч. Могу вспомнить только хорошее.

Кем работали родители? Начну с того, что нас семеро братьев и сестёр… Поэтому мама была домохозяйкой, когда я родился. Она занималась нашим воспитанием. А папа работал инженером на фабрике со станками и оборудованием.

Доставалось от старших? У меня один брат и пять сестёр. Не могу сказать, что они меня сильно прессовали, всё было в определённых рамках, никто не переходил границы. Но они следили, чтобы я соблюдал чистоту дома, и тоже вместе с мамой занимались моим воспитанием, за что я им очень благодарен.

Жил в фавелах? Нет, но мы из бедного района, хотя у нас был неплохой дом. Порой наша семья нуждалась в деньгах, но всё же не могу сказать, что мы голодали.

Мог ли я оступиться и пойти не той дорогой? Мне повезло, поэтому не могу рассказать ничего похожего. Как я уже сказал, мама занималась воспитанием и дала мне замечательное жизненное образование. С самого раннего детства я знал, что такое хорошо и что такое плохо. Да, мы жили не в богатой зоне, но родители вкладывали в меня всю душу и делали всё, чтобы я мог исполнить свою мечту и стать футболистом. Как видите, моя мечта осуществилась!» — приводит слова Мойзеса официальный сайт ЦСКА.