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Конте: Ришарлисон не критиковал меня, он сказал, что его сезон «дерьмо». Он был прав

Конте: Ришарлисон не критиковал меня, он сказал, что его сезон «дерьмо». Он был прав
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Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о словах нападающего команды Ришарлисона, который выразил крайнее недовольством своим игровым временем в составе «шпор» в текущем сезоне.

«Я видел то интервью Ришарлисона, он не критиковал меня. Он сказал, что проводит дерьмовый сезон, и он прав. Когда ты говоришь «я» вместо «мы», ты ведёшь себя эгоистично. Он совершил ошибку, после которой извинился», — приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

25-летний Ришарлисон, присоединившийся к «Тоттенхэму» перед началом текущего сезона, сыграл за лондонскую команду 25 матчей в текущем сезоне во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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