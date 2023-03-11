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«Реал» Мадрид — «Эспаньол»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00 мск

«Реал» Мадрид — «Эспаньол»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00 мск
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В матче 25-го тура испанской Примеры встретятся мадридский «Реал» и «Эспаньол». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хорхе Фигероа Васкесом. Начало игры — в 16:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге текущего сезона чемпионата Испании «Реал» в гостях обыграл «Эспаньол» со счётом 3:1. В составе гостей отличились Винисиус Джуниор и дважды Карим Бензема. Хозяева ответили голом Хоселу.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры сезона-2022/2023. Команда набрала 53 очка после 24 матчей. «Эспаньол» находится на 14-й строчке, заработав 27 очков. Турнирную таблицу возглавляет «Барселона» (62).

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