Паркер: Мактоминей недостаточно хорош, чтобы играть за «Селтик», но он должен уйти из «МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер высказался о возможных вариантах продолжения карьеры полузащитника Скотта Мактоминея.

«Я думаю, что у него есть возможность перейти в «Рейнджерс». Он недостаточно хорош, чтобы играть за «Селтик». Он не сможет регулярно выступать за «Селтик», учитывая, как они играют. У него будет больше шансов играть, если он перейдёт в «Рейнджерс».

Для него уход из «Манчестер Юнайтед» — важное решение. Он должен это сделать, потому что прямо сейчас он ставит под угрозу своё место в сборной Шотландии.

Он может быть запасным в «Манчестер Юнайтед», но если у него есть гордость, то он должен хотеть играть в большем количестве матчей. Ему нужно показать, что он достаточно голоден, чтобы построить достойную карьеру.

Я ожидаю, что он покинет «Манчестер Юнайтед», чтобы доказать, что он хороший игрок», — приводит слова Паркера Mybettingsites.co.uk.

Ранее появилась информация, что Скотт Мактоминей вошёл в список игроков, которых «Манчестер Юнайтед» постарается продать в ближайшее трансферное окно. По мнению руководства клуба, шотландец не реализовал свой потенциал в полной мере.