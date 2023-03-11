«Спартак» — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30 мск
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Сегодня, 11 марта, в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский «Спартак» и воронежский «Факел». Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом круге РПЛ «Спартак» на выезде крупно переиграл «Факел» со счётом 4:1. В составе гостей отличились Роман Зобнин, Даниил Денисов, Квинси Промес и Мацей Рыбус. У «Факела» забитым мячом отметился Аслан Дашаев.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023, набрав 37 очков за 18 туров. «Факел» находится на 14-й строчке, у него 14 очков.
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