«Спартак» — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 11 марта, в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский «Спартак» и воронежский «Факел». Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге РПЛ «Спартак» на выезде крупно переиграл «Факел» со счётом 4:1. В составе гостей отличились Роман Зобнин, Даниил Денисов, Квинси Промес и Мацей Рыбус. У «Факела» забитым мячом отметился Аслан Дашаев.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023, набрав 37 очков за 18 туров. «Факел» находится на 14-й строчке, у него 14 очков.