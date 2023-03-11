«Реал» сделал заявление после предъявления «Барселоне» обвинений испанской прокуратурой

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте опубликовал заявление после обнародования обвинений испанской прокуратуры в адрес «Барселоны».
«Учитывая серьёзность обвинений, выдвинутых прокуратурой Барселоны против футбольного клуба «Барселона» и двух его президентов по обоснованным подозрениям в коррупции, а также отношения данного клуба с Хосе Марией Негрейрой, бывшим вице-президентом судейского комитета, президент объявляет о срочном сборе совета директоров завтра, в воскресенье, чтобы принять решение о дальнейших действиях, которые «Реал» Мадрид сочтёт целесообразными в отношении данного вопроса», — гласит официальное заявление мадридского клуба.
Ранее «Барселона» назвала выдвинутые в её адрес обвинения «гипотезой прокуратуры», заявив, что окажет содействие с расследовании.
«Бетис» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 24-й тур:
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