Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Урал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» сделал заявление после предъявления «Барселоне» обвинений испанской прокуратурой

«Реал» сделал заявление после предъявления «Барселоне» обвинений испанской прокуратурой
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте опубликовал заявление после обнародования обвинений испанской прокуратуры в адрес «Барселоны».

«Учитывая серьёзность обвинений, выдвинутых прокуратурой Барселоны против футбольного клуба «Барселона» и двух его президентов по обоснованным подозрениям в коррупции, а также отношения данного клуба с Хосе Марией Негрейрой, бывшим вице-президентом судейского комитета, президент объявляет о срочном сборе совета директоров завтра, в воскресенье, чтобы принять решение о дальнейших действиях, которые «Реал» Мадрид сочтёт целесообразными в отношении данного вопроса», — гласит официальное заявление мадридского клуба.

Ранее «Барселона» назвала выдвинутые в её адрес обвинения «гипотезой прокуратуры», заявив, что окажет содействие с расследовании.

Новость по теме
«Это абсолютно предварительная гипотеза». «Барселона» — об обвинениях от прокуратуры

«Бетис» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 24-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023