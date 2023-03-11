«Торпедо» — «Урал»: первый тайм завершился без забитых мячей

В эти минуты проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Торпедо» и екатеринбургский «Урал». Команды играют на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Романом Галимовым (Улан-Удэ). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме команды счёт не открыли — 0:0. Игровое преимущество было у гостей, но отличиться подопечным Виктора Гончаренко не удалось.

«Урал» занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 22 очков после 18 матчей. «Торпедо» находится на 16-й строчке, заработав семь очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 45 очков.