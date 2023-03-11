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«Борнмут» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч АПЛ

«Борнмут» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч АПЛ
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В матче 27-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Борнмут» и «Ливерпуль». Команды будут играть на стадионе «Виталити — Дин Корт» в Борнмуте (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом. Начало игры — в 15:30 мск.

Стартовые составы команд:

«Борнмут»: Нето, Смит, Стивенс, Сенеси, Келли, Уаттара, Лерма, Биллинг, Энтони, Ротуэлл, Соланке.

«Ливерпуль»: Бекер, Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Байчетич, Фабиньо, Эллиотт, Нуньес, Гакпо, Салах.

В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Ливерпуль» на своём поле обыграл «Борнмут» с разгромным счётом 9:0.

«Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 42 очка за 25 матчей. «Борнмут» находится на последнем, 20-м месте с 21 очком.

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