«Ахмат» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся грозненский «Ахмат» и московский «Локомотив». Команды будут играть на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семёнов, Шатара, Тимофеев, Олейников, Бериша, Швец, Садулаев, Харин, Агаларов.
«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Кузьмичёв, Конти, Ненахов, Карпукас, Магкеев, Глушенков, Пиняев, Камано, Дзюба.
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Ахмат» обыграл «Локомотив» на выезде со счётом 2:1. В составе гостей отличились Мохамед Конате и Лечи Садулаев. У «Локомотива» голом отметился Антон Миранчук, реализовавший пенальти.
«Ахмат» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 29 очков за 18 матчей. «Локомотив» находится на 13-й строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 45 очков.
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