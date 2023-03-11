«Краснодар» — «Динамо»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск
Поделиться
В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Краснодар» и «Динамо». Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом круге нынешнего сезона чемпионата России «Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью со счётом 0:0.
Московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 32 очка после 18 матчей. «Краснодар» находится на девятой строчке, заработав 26 очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 45 очков.
Комментарии
- 11 марта 2023
-
16:05
-
16:01
-
16:00
-
15:56
-
15:52
-
15:41
-
15:40
-
15:26
-
15:19
-
15:19
-
15:13
-
15:02
-
14:59
-
14:52
-
14:47
-
14:47
-
14:34
-
14:33
-
14:23
-
14:03
-
14:00
-
13:55
-
13:45
-
13:35
-
13:30
-
13:20
-
13:13
-
13:09
-
13:03
-
13:00
-
12:57
-
12:56
-
12:50
-
12:34
-
12:28
Партнерский контент