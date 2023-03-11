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«Краснодар» — «Динамо»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск

«Краснодар» — «Динамо»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск
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В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Краснодар» и «Динамо». Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге нынешнего сезона чемпионата России «Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью со счётом 0:0.

Московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 32 очка после 18 матчей. «Краснодар» находится на девятой строчке, заработав 26 очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 45 очков.

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