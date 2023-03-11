«Реал» — «Эспаньол»: стартовые составы команд на матч 25-го тура Ла Лиги

Мадридский «Реал» и «Эспаньол» объявили стартовые составы команд на матч 25-го тура испанской Ла Лиги, который пройдёт сегодня, 11 марта, в Мадриде, на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток во встрече прозвучит в 16:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Состав «Реала»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Начо, Камавинга, Кроос, Тчуамени, Модрич, Вальверде, Родриго, Винисиус Жуниор.

Состав «Эспаньола»: Пачеко, Кабрера, Монтес, Гомес, Хиль, Дардер, Грахера, Соуза, Санчес, Брейтуэйт, Хоселу.

Перед началом матча «Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 53 очка за 24 матча. В активе «Эспаньола», расположившегося на 13-м месте, 27 очков.