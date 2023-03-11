«Реал» — «Эспаньол»: стартовые составы команд на матч 25-го тура Ла Лиги
Поделиться
Мадридский «Реал» и «Эспаньол» объявили стартовые составы команд на матч 25-го тура испанской Ла Лиги, который пройдёт сегодня, 11 марта, в Мадриде, на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток во встрече прозвучит в 16:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Состав «Реала»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Начо, Камавинга, Кроос, Тчуамени, Модрич, Вальверде, Родриго, Винисиус Жуниор.
Состав «Эспаньола»: Пачеко, Кабрера, Монтес, Гомес, Хиль, Дардер, Грахера, Соуза, Санчес, Брейтуэйт, Хоселу.
Перед началом матча «Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 53 очка за 24 матча. В активе «Эспаньола», расположившегося на 13-м месте, 27 очков.
Комментарии
- 11 марта 2023
-
16:05
-
16:01
-
16:00
-
15:56
-
15:52
-
15:41
-
15:40
-
15:26
-
15:19
-
15:19
-
15:13
-
15:02
-
14:59
-
14:52
-
14:47
-
14:47
-
14:34
-
14:33
-
14:23
-
14:03
-
14:00
-
13:55
-
13:45
-
13:35
-
13:30
-
13:20
-
13:13
-
13:09
-
13:03
-
13:00
-
12:57
-
12:56
-
12:50
-
12:34
-
12:28
Партнерский контент