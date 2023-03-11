Дешам: Мбаппе, безусловно, один из лучших футболистов в мире

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил своего подопечного нападающего Килиана Мбаппе, выступающего на клубном уровне за «ПСЖ», согласившись с тем, что он является одним из лучших футболистов в мире.
«Является ли Килиан Мбаппе сейчас одним из лучших футболистов в мире? Если я отвечу, что да, конечно, меня будут критиковать только потому, что я являюсь его тренером. Кто-то со стороны скажет, что есть кто-то лучше его. Таково их мнение. Для меня Килиан, безусловно, один из лучших. То, чего он достиг в таком возрасте, феноменально», — приводит слова Дешама Le Parisien.
24-летний Мбаппе в текущем сезоне сыграл за «ПСЖ» 31 матч во всех турнирах, отметившись 30 забитыми мячами и восемью результативными передачами.
Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами
- 11 марта 2023
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