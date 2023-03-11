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Московский «Спартак» представил нового клубного маскота. Им стал кабан. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

Фото: ФК «Спартак»

Сегодня, 11 марта, «Спартак» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги встретится с воронежским «Факелом». Матч пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Новый маскот появился на поле домашнего стадиона перед матчем.

В первом круге РПЛ «Спартак» в выездном матче обыграл «Факел» со счётом 4:1. В составе гостей отличились Роман Зобнин, Даниил Денисов, Квинси Промес и Мацей Рыбус. У «Факела» забитым мячом отметился Аслан Дашаев.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 37 очков после 18 матчей. «Факел» находится на 14-й строчке, заработав 14 очков. Лидирует «Зенит» (45).