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«Реал» — «Эспаньол»: гости открыли счёт в матче

«Реал» — «Эспаньол»: гости открыли счёт в матче
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Нападающий «Эспаньола» Хоселу открыл счёт в проходящем в эти минуты в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» матче 25-го тура испанской Ла Лиги с местным «Реалом» (1:0).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На восьмой минуте матча нападающий гостей Хоселу получил точную передачу в штрафной площади хозяев и переправил мяч в ворота мадридского «Реала», выведя свою команду вперёд. Этот гол стал для испанского нападающего 12-м в текущем сезоне испанской Примеры.

Перед началом матча «Реал» занимал вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав после 24 сыгранных матчей 53 очка. В активе «Эспаньола», располагавшегося на 13-м месте, было 27 очков.

В случае поражения от «Эспаньола» и победы «Барселоны» над «Атлетиком» в своём матче «Реал» отстанет от каталонцев в турнирной таблице на 12 очков.

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