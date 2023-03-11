«Ахмат» — «Локомотив»: Пиняев открыл счёт на 11-й минуте

В эти минуты проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и московский «Локомотив». Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Локомотив» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 11-й минуте полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев забил первый гол в матче. Пиняев убежал от Шатары и уверенно использовал выход один на один с Шелией — 1:0.

«Ахмат» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 29 очков после 18 матчей. «Локомотив» находится на 13-й строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 45 очков.