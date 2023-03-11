Квинси Промес забил 100-й гол за «Спартак»
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Нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес отметился забитым мячом в проходящем в эти минуты матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (1:0, идёт первый тайм). Этот гол стал для нидерландца сотым в карьере за красно-белых.
31-летний футболист выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, после чего перешёл в испанскую «Севилью», а оттуда в нидерландский «Аякс», после чего зимой 2021 года вернулся в московскую команду. Всего за красно-белых Квинси Промес сыграл 204 матча во всех турнирах, в которых отметился 100 забитыми мячами и 50 результативными передачами. Нидерландец стал первым игроком «Спартака» в XXI веке с подобным достижением и первым легионером в истории клуба со 100 забитыми мячами.
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