Матч «Торпедо» — «Урал» посетили 207 человек
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Матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Торпедо» и екатеринбургский «Урал», посетили 207 человек. Предыдущую домашнюю игру «Торпедо» в лиге с «Зенитом» (0:2) посетили 7888 зрителей.
«Урал» одержал победу с минимальным счётом 1:0. Единственный гол в матче на 65-й минуте забил нидерландский атакующий полузащитник гостей Рай Влут. Он подкараулил отскок после ошибки голкипера «Торпедо» Александра Довбни.
«Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 25 очков за 19 матчей. «Торпедо» находится на 16-й строчке, заработав семь очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 45 очков после 18 игр.
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