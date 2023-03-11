Квинси Промес вышел на первое место в гонке бомбардиров РПЛ

Нападающий «Спартака» Квинси Промес оформил дубль в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом». Нидерландский форвард отличился в турнире в 15-й и 16-й разы, выйдя на единоличное первое место в гонке бомбардиров. По 14 голов на счету Малкома («Зенит») и Владимира Писарского («Крылья Советов»).
Отметим, что этот мяч стал для 31-летнего Промеса 100-м в составе московской команды. Он стал первым легионером в истории «Спартака» и седьмым в истории футболистом, которому покорилась подобная отметка.
Квинси Промес выступает за «Спартак» с 2014 года. С 2018 по 2021-й нидерландец выступал в составе «Аякса» и «Севильи». В феврале 2021 года Квинси Промес вернулся в состав «Спартака». Действующее соглашение между сторонами рассчитано до окончания следующего сезона.
Квинси Промес сыграл в баскетбол с детьми. Видеоролик:
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