Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — «Динамо»
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о предстоящей встрече 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в которой московский клуб сыграет с «Краснодаром».
«Матч должен быть интересным. Не могу сказать, кто фаворит, потому что «Динамо» и «Краснодар» не очень хорошо стартовали.
Что касается неудачного тайма с «Крыльями», в футбол играют не один тайм, а до финального свистка — это и есть отличие футбола от других игр. Получится ли «Динамо» прибавить в качестве? Все хотят прибавлять — как раз для этого и тренируются», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
Игра пройдёт сегодня, 11 марта, начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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