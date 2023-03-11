Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о предстоящей встрече 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в которой московский клуб сыграет с «Краснодаром».

«Матч должен быть интересным. Не могу сказать, кто фаворит, потому что «Динамо» и «Краснодар» не очень хорошо стартовали.

Что касается неудачного тайма с «Крыльями», в футбол играют не один тайм, а до финального свистка — это и есть отличие футбола от других игр. Получится ли «Динамо» прибавить в качестве? Все хотят прибавлять — как раз для этого и тренируются», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Игра пройдёт сегодня, 11 марта, начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.