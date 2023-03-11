Эрик тен Хаг хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» Гарри Кейна

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заинтересован в подписании нового нападающего в летнее трансферное окно. Целью манкунианцев является 29-летний форвард Гарри Кейн, выступающий за «Тоттенхэм». Об этом сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, в клубе понимают, что осуществить подобный трансфер будет непросто, ведь владельцы «Тоттенхэма» уже неоднократно не отпускали Кейна в другие клубы. Ближе всего к уходу Кейн был в 2021 году, когда главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хотел подписать его в свой клуб. Однако сделка так и не осуществилась.

29-летний Кейн в 37 матчах нынешнего сезона забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

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