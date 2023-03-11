«Спартак» — «Факел»: хозяева вновь вышли вперёд

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В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются московский «Спартак» и воронежский «Факел». Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости «Спартак» ведёт в счёте (3:2).

На 18-й минуте матча нападающий московской команды Квинси Промес открыл счёт, сыграв на добивании после удара Антона Зиньковского. На 42-й минуте Промес оформил дубль, но спустя минуту Хызыр Аппаев отыграл один мяч. На последней минуте первого тайма Реда Рабеи сравнял счёт. На 87-й минуте после передачи Александра Соболева Кристофер Мартинс вывел «Спартак» вперёд.

В первом круге РПЛ «Спартак» на выезде крупно переиграл «Факел» со счётом 4:1.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023, набрав 37 очков за 18 туров. «Факел» находится на 14-й строчке, команда из Воронежа набрала 14 очков.