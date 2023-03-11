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Арбитр Федотов объяснил, почему судьи отменили гол Соболева в матче «Спартака» и «Факела»

Арбитр Федотов объяснил, почему судьи отменили гол Соболева в матче «Спартака» и «Факела»
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Российский арбитр Игорь Федотов объяснил, почему был отменён гол Александра Соболева в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Факел».

«Единственное объяснение, почему отменили гол «Спартака» – на повторе судьи увидели офсайд у Литвинова, что его нога была ближе к воротам «Факела», чем у защитника гостей. Было принято фактическое решение. А вот если бы Кукуляк решил, что был фол, то должен был позвать Безбородова, сам отменить гол он не мог», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Первый тайм матча завершился со счётом 2:2. На 18-й минуте матча нападающий московской команды Квинси Промес открыл счёт, сыграв на добивании после удара Антона Зиньковского. На 42-й минуте Промес оформил дубль, но спустя минуту Хызыр Аппаев отыграл один мяч. На последней минуте первого тайма Реда Рабеи сравнял счёт.

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