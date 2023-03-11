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«Ахмат» — «Локомотив»: гости остались вдевятером после удаления Ненахова

«Ахмат» — «Локомотив»: гости остались вдевятером после удаления Ненахова
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Сегодня, 11 марта, проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ахмат» принимает московский «Локомотив». Встреча проходит на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток главного арбитра Павла Кукуяна прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 59-й минуте встречи «Локомотив» остался вдевятером — красную карточку получил защитник Максим Ненахов. Ранее, на 20-й минуте встречи железнодорожники лишились защитника Станислава Магкеева, который получил две жёлтые карточки за 10 минут. Гости ведут в этом матче со счётом 1:0 благодаря голу Сергея Пиняева.

«Локомотив» занимает 13-ю строчку турнирной таблицы чемпионата в зоне стыковых матчей, имея в активе 16 очков по итогам 18 туров. «Ахмат» располагается на шестом месте, команда набрала 29 очков.

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