«Спартак» отреагировал на отменённый гол Александра Соболева в матче с «Факелом»

Пресс-служба московского «Спартака» в телеграм-канале поздравила нападающего Александра Соболева с 44-м голом в составе команды, пожелав забить 45-й. Отметим, что на счету Соболева 42 мяча за «Спартак», два остальных гола были отменены.

Первый мяч Соболева был не засчитан в прошлом туре Российской Премьер-Лиги, когда «Спартак» играл с «Уралом» (2:2). Тогда арбитр Виталий Мешков дал свисток до забитого мяча Соболева, лишив возможности VAR вмешаться в эпизод. Второй мяч Соболева отменили в сегодняшней игре с «Факелом», вероятно, из-за офсайда Руслана Литвинова.

Александр Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года, когда перешёл из «Крыльев Советов». Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.