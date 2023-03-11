Созин: я не болею за «Спартак», но VAR убивает и его, и футбол в целом

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о судействе в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Факел».
«Я не болею за «Спартак», но VAR убивает и его, и футбол в целом. Тут дело вообще не в гонке с «Зенитом» и не в российских судьях. Просто VAR работает настолько непонятно, что ни болельщики на стадионе, ни футболисты ничего не понимают.
Когда главный судья, опытнейший Безбородов, находится в сантиметрах от эпизода и позволяет играть, а через пять минут VAR вдруг его зовёт смотреть футбол – это нонсенс. Пример «Спартака» показывает, как отменяют судью. Его решения ни во что не ставят. Раз хотите так – ставьте судить машину, пусть всё решает искусственный интеллект. Но это уже не футбол», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 11 марта 2023
-
19:09
-
19:06
-
19:02
-
19:02
-
19:02
-
18:58
-
18:55
-
18:51
-
18:49
-
18:44
-
18:30
-
18:28
-
18:26
-
18:22
-
18:20
-
18:17
-
18:12
-
17:59
-
17:58
-
17:58
-
17:53
-
17:50
-
17:39
-
17:33
-
17:32
-
17:25
-
17:25
-
17:24
-
17:24
-
17:21
-
17:17
-
17:15
-
17:09
-
17:07
-
17:04